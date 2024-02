Karner schwebt Bezahlkarte für Asylwerber vor - Länder gespalten

Die ÖVP hat das deutsche Modell einer Bezahlkarte für Asylwerber nun auch in Österreich zum Thema gemacht. Innenminister Gerhard Karner plant, einen ähnlichen Modus einzuführen, der den Zugang zu Barleistungen einschränkt.

Die Ausgangsposition in Österreich ist durchaus heterogen, da es sich um eine reine Länder-Angelegenheit handelt. Das kommt daher, dass in den Bundeseinrichtungen, die Asylwerber in der Regel nur in den ersten Tagen betreuen, ohnehin ausschließlich Sachleistungen geboten werden. Kommen die Flüchtlinge dann in die Grundversorgung der Länder, werden die Leistungen dann teils auch bar ausgeschüttet - das vor allem, da dies als kostengünstiger gilt.

Debatte über Bezahlkarte für Asylwerber nach deutschem Vorbild gestartet

Um welche Leistungen es sich überhaupt handeln soll, die via Karte nur als Sachleistung angeboten werden sollen, ist unklar. Fix gemeint ist wohl das Taschengeld, das aber nicht einmal in jedem Bundesland ausbezahlt wird. Die Länder können unter dem Titel 40 Euro pro Monat zur Verfügung stellen. Dazu kommt noch ein Bekleidungsgeld von einmal 150 Euro pro Jahr. Schließlich gibt es einen Essensbeitrag, der dort gewährt wird, wo keine Verköstigung zur Verfügung gestellt wird. Das ist der Regelfall. Hier variieren die Beträge in den Ländern zwischen rund 180 und 260 Euro im Monat.

In den meisten Bundesländern werden die Leistungen bar ausgezahlt. In einzelnen werden sie auf ein Konto überwiesen. Einzig Tirol setzt schon auf ein Kartensystem, wie es im Bund angedacht ist, die so genannte ELEG-Karte. Über die kann man freilich auch Geld abheben.

Unterstützung für Karners Idee von NÖ, OÖ, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark

Karner versprach nun am Freitag bei einer Pressekonferenz, eine sinnvolle und praktikable Lösung zu finden - mit dem Ziel, Missbrauch zu verhindern. Asylwerber sollten das bekommen, was sie brauchen, essen und trinken, aber kein Bargeld.

Bei Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) findet der Minister damit Gehör. Würden Bargeldauszahlungen eingeschränkt, gäbe es deutlich weniger Anreize für illegale Migration und auch weniger Möglichkeiten, staatliche Unterstützung in die jeweiligen Herkunftsländer zu überweisen, so die Landeschefin, die heute gemeinsam mit Karner bei einem Medientermin auftrat.

Diesen Vorstoß korrekt und praktikabel auszugestalten werde bereits überprüft. Die Landeshauptfrau brachte Sachleistungskarten oder Gutscheine ins Spiel. In Niederösterreich als Flächenbundesland mit bewusst dezentralen Wohneinheiten sei die Umsetzung besonders herausfordernd. Man wolle jedoch vorangehen. Denn wenn es in Niederösterreich mit einigen kleineren Quartieren im ländlichen Raum funktioniere, "dann funktioniert es überall".

Das Tiroler Kartensystem habe sich jedenfalls bewährt und "funktioniert einwandfrei", hieß es aus dem Büro des zuständigen Landeshauptmannstellvertreters Georg Dornauer (SPÖ) auf APA-Anfrage. Mit der Karte könne das Geld zwar behoben werden, Überweisungen ins Ausland sind dagegen nicht möglich. Insgesamt sei die Auszahlung "schneller und sicherer". Auf die Frage, ob Tirol künftig vermehrt auf Sach- statt auf Geldleistungen setzen sollte, wollte Dornauer aber nicht eingehen. Sehr wohl aber Tirols ÖVP-Sicherheitslandesrätin Astrid Mair. Sie habe schon länger gefordert, "dass Asylwerber in Zukunft kein Bargeld mehr bekommen sollen, sondern ausschließlich Gutscheine für Sachleistungen, eine Art Bezahlkarte."

Vorarlbergs zuständiger Landesrat Christian Gantner (ÖVP) begrüßte am Freitag gegenüber dem ORF Vorarlberg eine Umstellung hin zu Sachleistungen. "Es ist unsere Aufgabe sicherzustellen, dass öffentliche Gelder entsprechend eingesetzt werden und das ist mit einer solchen Karte noch besser möglich", so Gantner. Zustimmung kam auch aus der Steiermark. Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) sagte auf APA-Anfrage am Freitag, er stehe der Bezahlkarte grundsätzlich positiv gegenüber. Allerdings sei er der Meinung, dass ein bundeseinheitliches Vorgehen in dieser Sache am sinnvollsten wäre. Der steirische FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek kritisierte, dass die entsprechenden, seit 2015 von den Freiheitlichen eingebrachten Anträge stets abgelehnt würden. Man werde den Antrag in adaptierter Form im Landtag einbringen, um zu sehen, wie ernst es der steirischen ÖVP damit sei.

In Oberösterreich hatten sich Mitte der Woche bereits Landeshauptmann Thomas Stelzer und Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) für ein Bezahlkartensystem nach deutschem Vorbild stark gemacht. Man wolle dieses in Oberösterreich einführen, wichtig sei aber, "dass wir dabei eine möglichst einheitliche Vorgangsweise wählen". Man sei bereit, "gemeinsam mit dem Bund an der Entwicklung zu arbeiten". Eine Bezahlkarte hätte "starke Signalwirkung", so Stelzer. Die Grundversorgungsleistungen hätten den Auftrag, das tägliche Leben der Asylwerber zu ermöglichen, "dienen aber sicher nicht" als Transferleistungen in die Heimatländer". Sein freiheitlicher Stellvertreter Manfred Haimbuchner hatte schon vor einer Woche erklärt, dass ein "Weg aus der Asylindustrie" die Einführung des "Bezahlkartensystems statt Bargeld " sei. Den deutschen Politversuch in Thüringen müsse man sich anschauen.

Rote Bundesländer lehnen Kartensystem für Asylwerber ab

Ablehnung kam von allen drei rot-geführten Bundesländern. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) verwies schon am Donnerstag bei einem Pressetermin auf die ohnehin hohe Sachleistungsquote in der Grundversorgung. Asylwerber bekämen Unterkunft und Verpflegung sowie 40 Euro Taschengeld im Monat. "Dafür ein Kartensystem zu implementieren, würde ich kritisch sehen, weil der Verwaltungsaufwand höher wäre als der Effekt."

Deftiger reagierte Wiens zuständiger Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Ö1-"Mittagsjournal". Alle paar Monate werde vom Innenminister aus dem Hut des Zauberkastens ein Problem erfunden, das nicht existiere und eine Lösung gefunden, die keiner brauche. Auch die zuständige Kärntner Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) äußerte sich ablehnend. Kritik kam auch von der Volkshilfe, die dadurch weitere Schikanen gegen Schutzsuchende befürchtete.

In Einrichtungen der Bundesbetreuung sei bereits auf Sachleistungen umgestellt, erinnerte wiederum Karner. Das verhindere Missbrauch wie Geldüberweisungen in das Ausland. Ziel sei eine flächendeckende Umstellung, um das Gesamtsystem strenger und gerechter zu machen. Die Experten des Ministeriums würden unter Einbindung der Länder Vorschläge erarbeiten, sagte der Minister unter Verweis auf den "Österreichplan" von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Sachleistungen statt Bargeld kommen laut Grünen wesentlich teurer

Die Grünen sind von dem Vorhaben wenig begeistert. "Die Praxis hat gezeigt, dass Sachleistungen keine Ersparnis bringen, sondern wesentlich teurer sind als Geldleistungen", meinte ihr Mandatar Georg Bürstmayr im "Standard". Denn Sachleistungen seien mit einem höheren Verwaltungsaufwand und hohen Personal- und Investitionskosten verbunden. Gegen eine Geldkarte sei an sich nichts einzuwenden, solange "sichergestellt ist, dass sie von einem seriösen Finanzdienstleister abgewickelt wird und Barabhebungen weiterhin möglich sind", sagt Bürstmayr.

Zustimmung zu den Überlegungen kommt hingegen von den blauen Mitgliedern der Salzburger Landesregierung: Die für Integration zuständige LHStv. Marlene Svazek und Sozial-Landesrat Christian Pewny (beide FPÖ) sprachen in einer Aussendung von einem "grundsätzlich sinnvollen Konzept". Svazek stellte in den Raum, dass die Karten auch zur Anwesenheitskontrolle und für die Überprüfung von verpflichtenden Kursteilnahmen verwendet werden könnten.

FPÖ-Chef Herbert Kickl ist diese Position wohl zu defensiv. Sach- statt Geldleistungen seien nur ein einziger winziger Schritt, meinte er in einer Aussendung. Wie bei der Teuerung müsse das Problem an der Wurzel gepackt werden - "und das bedeutet Obergrenze Null bei der illegalen Masseneinwanderung".