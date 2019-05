Karlstag am Karlsplatz: MegaTour und buntes Programm am 17. Mai

Am 17. Mai ist Karlstag. In Wien wird deshalb eine siebenstündige Karlsplatz-Megatour quer über den Karlsplatz und die verschiedensten Führungen stattfinden.

Ab 11.30 Uhr startet das siebenstündige Programm am Karlsplatz. Die Karlsplatz-MegaTour führt quer über den Platz hinein in die Kulturinstitutionen, das Zusteigen ist jederzeit möglich. Außerdem stehen weitere Spezial-Führungen in den Kunst- und Bildungsinstitutionen (Secession, Musikverein, Otto Wagner Pavillon des Wien Museums, TU Wien, Radiokulturhaus und 3. Mann Tour von Wien Kanal) am Programm.