Karl Habsburg mit Coronavirus infiziert

Karl Habsburg, der Enkel des letzten Kaisers, ist nach Medienberichten mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in Niederösterreich in Quarantäne.

Seit Donnerstag befindet er sich in seinem Haus in Niederösterreich in Quarantäne, wie Habsburg Dienstagfrüh der "Kleinen Zeitung" in einem Telefonat erzählte. "Es ist lästig, aber mir geht es gut. Es ist ja nicht die schwarze Pest."