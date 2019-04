Karfreitag: Protestaktion der SPÖ in Wiener Innenstadt

Die SPÖ hat am Gründonnerstag in der Wiener Innenstadt gegen die Karfreitags-Regel der Bundesregierung protestiert.

Die SPÖ hat am Gründonnerstag gegen die Karfreitags-Regelung der Bundesregierung protestiert. Bei einer Verteil-Aktion Donnerstagfrüh beim Schottentor in Wien forderte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, dass der Feiertag für alle Arbeitnehmer gelten sollte. Rendi-Wagner verteilte gemeinsam mit Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner rote Eier an die Passanten und warb für die Petition “KarFREItag für alle”, die bisher von knapp 19.000 Personen unterstützt wird.