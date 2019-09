Karfreitag: Kirchen fechten Feiertags-Streichung an

Weil man das Recht auf Religionsfreiheit verletzt sieht, haben die von der Feiertags-Streichung betroffenen Evangelischen und Altkatholischen Kirchen nun einen Individualantrag eingebracht.

Die betroffenen Kirchen - Evangelische A.B., H.B. und A.u.H.B., Evangelisch-methodistisch und Altkatholische - haben ihre Ankündigung wahr gemacht: Sie fechten die Streichung des Karfreitags als Feiertag für ihre Gläubigen beim Verfassungsgerichtshof an.

Die Neuregelung mit dem "persönlichen Feiertag" greife "massiv und unmittelbar" in das Recht auf Religionsfreiheit ein, argumentieren sie.

Betroffene Kirchen haben Individualantrag ausgearbeitet

Dass evangelische und altkatholische Gläubige am Karfreitag nicht mehr frei haben, sondern - wie alle anderen Arbeitnehmer - einen "persönlichen Feiertag" aus dem bestehenden Urlaubskontingent nehmen müssen, sei in mehreren Punkten verfassungswidrig. Deshalb hat Synodenpräsident und Rechtsanwalt Peter Krömer mit anderen Experten einen Individualantrag ausgearbeitet, den er laut Aussendung am Donnerstag beim VfGH einbrachte.