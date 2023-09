Karenz und Altersteilzeit: Reformen passierten Sozialausschuss

Am Mittwoch hat der Sozialausschuss des Nationalrat Änderungen bei der Elternkarenz und eine Reform der Altersteilzeit mit einer Abschaffung der geblockten Variante auf den Weg gebracht.

Novelle zur Elternkarenz

Gemäß der Novelle zur Elternkarenz soll die volle Bezugszeit von 24 Monaten nur mehr dann genutzt werden können, wenn der zweite Elternteil zumindest zwei Monate in Karenz geht. Geht nur ein Elternteil - etwa die Mutter - in Karenz, verkürzt sich die Dauer auf 22 Monate. Eine Ausnahme gibt es für Alleinerziehende. Zudem soll der Familienzeitbonus auf 47,82 Euro pro Tag verdoppelt werden. Die Dauer der Familienzeit soll künftig einmalig geändert werden können. Bei der Pflegefreistellung ändert sich, dass diese künftig auch nahe Angehörige in Anspruch nehmen können, die nicht mit der zu pflegenden Person im selben Haushalt leben, sowie Personen, die im selben Haushalt leben, aber keine Angehörigen sind.