Karambolage auf der A1 fordert sechs Verletzte

Freitagabend kam es auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich zu einer Karambolage, in die sieben Autos verwickelt waren.

Gegen 17.30 Uhr waren im Gemeindegebiet von Vorchdorf in Fahrtrichtung Salzburg zunächst zwei Autos auf der Überholspur kollidiert. Aufgrund des Schadens an den Pkw konnten diese nicht auf den Pannenstreifen fahren. In weiterer Folge wurden fünf weitere Autos in die Karambolage verwickelt.