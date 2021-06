Kaputte Dächer: Allentsteig ist im Ausnahmezustand

80 Prozent der Hausdächer im niederösterreichischen Allentsteig wurde durch die Unwetter der letzten Tage zerstört. Besonders der Hagel setzte den Häusern zu, die Aufräum- und Aufbauarbeiten sind in vollem Gange.

Zwei Tage nach dem heftigen Hagelunwetter herrscht in Allentsteig der Ausnahmezustand. Dass die Stadt im Bezirk Zwettl am Samstag durch die Bezirkshauptmannschaft zum Katastrophengebiet erklärt wurde, ist hier im Grunde an jeder Ecke spürbar. Blaulicht und viele Helfer prägen das Bild, die Aufräumarbeiten sind weiter in vollem Gange.