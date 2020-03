Kanzler Kurz nennt Zahlenszenarien zum Coronavirus in Österreich

Im Bundesrat hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Dramatik der Coronavirus-Krise mit Zahlen geschildert. In einigen Tagen sei man an der Tausender-Grenze, eine Woche darauf bei der Zehntausender-Grenze.

Mit Donnerstagfrüh gab es 302 Coronavirus-Infizierte in Österreich . Die Fälle nach Bundesländern: Niederösterreich (51), Wien (58), Steiermark (27), Tirol (81), Oberösterreich (50), Salzburg (13), Burgenland (4), Vorarlberg (15) und Kärnten (3). Getestet wurden 5.869 Personen.

Regierung setzt drastische Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus

Um den Höhepunkt "vielleicht" hinter die Grippesaison zu verschieben und so das Leben älterer Menschen zu retten, hat die Regierung die drastischen Schritte wie die Einschränkungen an Unis, Schulen sowie bei Veranstaltungen verfügt, wie der Regierungschef erläuterte. Die Maßnahmen würden in einer Phase gesetzt, wo das noch Sinne habe: "Es ist nicht möglich, das Virus aufzuhalten, aber eine Verlangsamung zu erreichen, um die Kapazitäten im Land nicht sofort über zu belasten."