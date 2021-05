Kanzler Kurz mit Freitheitspreis der Medien ausgezeichnet

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Dienstag den "Freiheitspreis der Medien" der Weimer Media Group (WMG) erhalten.

Verlegerin Christiane Goetz-Weimer begründete die Zuerkennung der Auszeichnung damit, dass Kurz ein "Versöhner unterschiedlicher Interessen und weltpolitischer Anschauungen" sei. "Bundeskanzler Kurz baut immer wieder eine Brücke quer durch den Kontinent", sagte sie beim Ludwig-Erhard-Gipfel in den Bavaria Filmstudios in München.

Kurz agiere als "Markenbotschafter Europas und der Freiheit"

Kurz habe kleineren EU-Staaten, vor allem in Ost- und Südosteuropa, im europäischen Gestaltungsprozess eine stärkere Stimme gegeben, betonte Goetz-Weimer. Auch in Krisensituationen wie Terrorattacken oder der Pandemie schaffe er es, offen zu kommunizieren. "Als einer der jüngsten Spitzenpolitiker Europas stellt er sich klar gegen die Verächter von Demokratie und Pluralität." Kurz agiere damit als "Markenbotschafter Europas und der Freiheit".

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, der die Laudatio per Videoschaltung hielt, betonte, der Preis sei eine "Anerkennung deines Charakters und deines Leaderships zuhause, Sebastian." Auch wenn er und Kurz nicht immer in allen Fragen übereinstimmen, fand Mitsotakis in Kurz "immer einen willigen Zuhörer und einen kraftvollen, überzeugenden und leidenschaftlichen Advokaten für sein Land". Kurz sei jemand, der bereit sei, "Extrameilen" für sinnvolle Veränderungen zu machen. Österreich und Griechenland stünden an vorderster Front, Partnerschaften zu bilden, für eine sauberere, grünere, nachhaltigere und digitale Zukunft für die Menschen in Europa.