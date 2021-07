Kanadier Matt Neal spielt nun für Vienna Capitals

Die Vienna Capitals haben sich für die ICE Hockey League mit einem weiteren Stürmer verstärkt. Sie holten den zuletzt in der zweiten deutschen Liga in Heilbronn tätigen Kanadier Matt Neal nach Wien.

Gesamt verzeichnete der Stürmer in 180 ICE-Spielen 120 Punkte (46 Tore und 74 Assists). "Die Duelle mit den Caps gehörten immer zu den schwersten. Sie waren meist auf Augenhöhe, schnell, hart umkämpft und fühlten sich wie Play-offs an. Darüber hinaus herrschte in Wien immer eine gute und laute Stimmung. Mein Ziel ist es, auch heuer um den Titel mitzuspielen", sagte der 29-Jährige in einer Aussendung der Capitals vom Samstag.