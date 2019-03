Kanada: Größtes T-Rex-Skelett der Welt gefunden

Das größte und schwerste Skelett eines Tyrannosaurus Rex wurde in Kanada entdeckt. Es trägt den Namen "Scotty" und konnte alle bisherigen Funde übertreffen.

In Kanada wurde das größte und schwerste Skelett eines Tyrannosaurus Rex entdeckt. Das Skelett von “Scotty” soll 13 Meter lang und neun Tonnen schwer gewesen sein. Bisher konnte nirgendwo zuvor so ein großes und schweres Skelett gefunden werden. Doch der Fund ist nicht neu: Der Dinosaurier wurde bereits 1991 in der kanadischen Provinz Saskatchewan gefunden. Jedoch wurde mehr als ein Jahrzehnt benötigt, um die versteinerten Knochen vom Sandstein zu befreien.

Abgesehen von den Körpermaßen soll der entdeckte Tyrannosaurus Rex auch der älteste bisher bekannte Dinosaurier dieser Art sein. “Scotty” soll etwa 30 Jahre alt geworden sein. Diese Spezies wächst nämlich oft schnell, stirbt aber jung. Auch wurden einige Narben und Verletzungen entdeckt. So hatte “Scotty” gebrochene Rippen, einen infizierten Kiefer und eventuell auch einen Biss eines anderen Artgenossen an der Hüfte. “Scotty” scheint also öfter in Kämpfe verwickelt gewesen zu sein.