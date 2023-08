Kampf gegen Fake-Online-Shops in Bayern: Wiener KI als Hilfe

Der Freistaat Bayern will mit Hilfe künstlicher Intelligenz aus Wien den Kampf gegen betrügerische Internet-Händler verstärken.

Am Donnerstag unterzeichnete der bayrische Justizminister Georg Eisenreich in München eine Kooperationsvereinbarung mit dem Helmut Leopold vom Austrian Institute of Technology (AIT). Gemeinsam mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) sollen die AIT-Experten den so genannten "Fake-Shop-Detector" weiterentwickeln.