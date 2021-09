Kampf den Rasern: Zahlreiche Anzeigen in Niederösterreich

Am Wochenende gingen der Polizei in NÖ bei Geschwindigkeitsmessungen wieder zahlreiche Raser ins Netz. Es setzte zahlreiche Anzeigen.

Mit Geschwindigkeiten jenseits von 200 statt der erlaubten 130 km/h sind Raser am Wochenende auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) gemessen worden. Zwei Pkw mit tschechischen und ein weiterer Wagen mit kroatischem Kennzeichen waren der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge mit Tempo 203 bis 209 km/h unterwegs. Es ergingen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach.

Raser waren mit mehr als 200 km/h auf A5 unterwegs

Die Geschwindigkeitsmessungen waren am Sonntagnachmittag in Großkrut bzw. Poysdorf durchgeführt worden. Die drei ertappten Raser waren laut Polizei jeweils auf der Fahrt in Richtung Norden.