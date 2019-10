Kampagne gegen "Keine Werbung"-Aufkleber: Post in der Kritik

Die Österreichische Post ist erneut in kritik geraten. Die Kampagne gegen die "Keine Werbung" hat diese ausgelöst.

Die Österreichische Post ist wenige Monate nach dem Datenskandal erneut in die Kritik geraten. Auslöser ist eine Kampagne gegen die "Keine Werbung"-Aufkleber. "Was soll das?" fragen sich Nutzer auf der Facebook-Seite der Post. Sie erklären, aus Umweltschutzgründen und um Müll zu vermeiden, Flugblätter abzulehnen. Für die Post ist Werbung ein wichtiges, aber rückläufiges Geschäftsfeld.

Kampagne in zwei Wiener Bezirken gestartet

Ein Sprecher der Post räumte gegenüber der APA ein, dass in Ballungsräumen die "Keine Werbung"-Aufkleber weiter verbreitet sind als am Land. Deshalb habe man die Kampagne in zwei ausgewählten Wiener Bezirken gestartet. Einen Trend zu den Aufklebern im Zuge der Klimadebatte um "Fridays for Future" und der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg kann die Post aber nicht erkennen.