Kaltes Wetter: Wiener Obdachlosenquartiere platzen aus allen Nähten

Wegen des kalten Wetters herrscht bei den Wiener Obdachlosenquartieren enormer Andrang. Die Winterplätze wurden bereits reduziert und in den letzten Tagen mussten immer wieder Personen abgewiesen werden.

In den Notschlafstellen Vinzi-Bett und Vinzi-Port mussten in den vergangenen 14 Tagen mehr als 120 Personen abgewiesen werden, weil kein Platz mehr da war, hieß es in einer Aussendung. Diese Menschen konnten laut der Hilfseinrichtung großteils nicht in andere Einrichtungen weitervermittelt werden.