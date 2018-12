Wer noch ein Geschenk braucht, sollte sich auf den Weg in die Wiener Museen-Shops machen.

Wer noch ein Geschenk braucht, sollte sich auf den Weg in die Wiener Museen-Shops machen. ©pixabay.com (Themenbild)

Kaiserlich und kreativ: Tolle Geschenke für Weihnachten in den Museen-Shops in Wien

Wer noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, findet vielleicht in einem der vielen Museen Shops in Wien ein originelles Geschenk. Diese bieten von kaiserlich bis kurios und kreativ eine Vielzahl an Geschenkideen.

Die meisten Museen-Shops haben 7 Tage die Woche geöffnet, was einem viel Zeit zum Shoppen bietet. Im Imperial Shop gleich neben dem Weltmuseum, lassen sich so einige originelle Geschenke kaufen. Egal ob eine Sissi zum Kuscheln, der klassische Haarschmuck der Kaiserin oder elegantes Porzellan, von kaiserlich bis kreativ findet man zahlreiche Highlights.

Wer lieber politische Geschenke unter den Baum legen möchte, für den wären unter anderem die “Oma gegen Rechts”-Mützen in der Kunsthalle Wien ein passendes Geschenk. Im Museum für angewandte Kunst findet man unter anderem Wiener Handwerkskunst zum verschenken.

Egal ob drinking Bodies, ein Augarten-Porzellan Semmerl oder elegantes Geschirr, die Wiener Museen-Shops bieten eine Vielzahl an Geschenkideen.