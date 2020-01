Kaffeetrends 2020: Vom Coffee-to-Go zur täglichen Zeremonie

Kaffee zählt seit Jahren zu den beliebtesten Heißgetränken in Österreich. 2020 feiert vor allem schwarzer Kaffee sein Comeback. Doch egal ob mit oder ohne Milch und Zucker: Der Kaffee ist nicht mehr nur morgendlicher Wachmacher, sondern immer mehr ein hochwertiges Ganztagsgetränk.

Jährlich trinken die Österreicher rund 145 Liter Kaffee. Der Kaffee zählt somit seit Jahren konstant zu den beliebtesten Heißgetränken des Landes. Und dennoch: Der Kaffeemarkt unterliegt einem Wandel. Kaffee ist nicht mehr nur morgendlicher Wachmacher auf Knopfdruck, sondern immer mehr ein hochwertiges und aromatisches Ganztagsgetränk. J. Hornig hat nun die Kaffeetrends für 2020 unter die Lupe genommen.

Trends 2020: Cold Brew, Schwarzer Kaffee und Qualität

Das Jahr 2020 hält in Sachen Trends wieder einige Neuigkeiten für Kaffeefans bereit. Experimentierfreudige vertiefen sich weiter in Cold-Brew-Variationen, viele entdecken jedoch auch wieder den schwarzen Kaffee für sich. „Kaffeetrinker achten vermehrt auf Herkunft und Qualität sowie Röstung der Bohnen. Gleichzeitig boomen Mixgetränke, die auf Cold Brew basieren,“ so Elisabeth Reidlinger., Brand Managerin der österreichischen Kaffeemarke J. Hornig.

Immer öfter verzichten Kaffeetrinker auf Zucker und Milch: Filterkaffee und Co. sind zurück. Egal ob in der hippen Kaffeebar oder zuhause, schwarzer Kaffee schmeckt. Immer öfter nehmen sich Konsumenten wieder bewusst Zeit für eine frisch aufgebrühte Tasse Kaffee. Im Gegensatz zu einem schnellen Coffee-to-Go wird die Zeit für Kaffee für viele immer mehr zu einer täglichen Zeremonie. „Qualitativ hochwertige Bohnen kommen auch ganz ohne Milch aus. Hellere Röstprofile ermöglichen außerdem vielfältig ausgeprägte Geschmacksprofile. Single-Origin-Kaffee, wie der unserer direkt gehandelten Spezialitätenlinie, ist besonders für den Kaffeegenuss in Schwarz geeignet", sagt Reidlinger.

Bewusster Konsum fest in den Köpfen der Kaffeefans verankert

2020 bleiben auch bewusster Konsum, fairer Handel und hohe Qualität weiterhin in den Köpfen der Kaffeefans verankert. Kaffeetrinker möchten immer öfter über die Herkunft und die Zubereitung der Bohnen Bescheid wissen. „Die Konsumentinnen und Konsumenten wollen genau wissen, woher die Bohnen stammen. Direkt gehandelter Kaffee, der direkt von Farmern und ohne Zwischenhändler bezogen wird, gewinnt an Wichtigkeit“, so Reidlinger.

Mittlerweile ist auch der Cold Brew am Kaffeemarkt nicht mehr wegzudenken - und das nicht nur im Sommer. „Bei uns zieht der Kaffee bis zu 12 Stunden in kaltem Wasser und wird anschließend nur noch gefiltert. So wird er bekömmlicher und eignet sich dadurch ideal als Begleitung für den ganzen Tag", sagt Reidlinger. Cold Brew eignet sich auch als Grundlage für Erfrischungsgetränke aller Art. Dennoch könnten sich auch hier 2020 noch weitere Entwicklungen auftun. Bis dahin heißt es: Abwarten und Kaffee trinken.