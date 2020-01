Kaffee-Liebhaber aufgepasst: Zu dieser Zeit sollte man keinen Kaffee trinken

Kaffee gilt zwar als konzentrationsfördernd und Wachmacher, doch das gilt nicht zu jeder Tageszeit. Eine Studie hat nun gezeigt, dass Kaffee zu einer bestimmten Uhrzeit sogar das Gegenteil bewirken kann.

Zu dieser Uhrzeit sollte man auf Kaffee verzichten

Doch nicht immer hilft der Kaffee dabei, fit durch den Tag zu kommen. Zu bestimmten Zeiten kann das Koffeingetränk sogar das Gegenteil bewirken. Eine Studie von Wissenschaftlern der "Uniformed Services University of the Health Sciences" in Bethesda (USA) hat nun gezeigt, dass der Kaffeekonsum zu einer bestimmten Zeit vermieden werden sollte. Unser Körper produziert zwischen 8 und 9 Uhr das Wachmacherhormon Kortisol. Eine zusätzliche Dosis Koffein durch den Kaffee kann nicht nur zu Stress, sondern auch zu einer Resistenz gegenüber Koffein führen.