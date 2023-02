Kärntner Grüne setzen auf Wahlplakate mit Klimathema

Die Grünen setzen auch mit ihren Wahlplakaten zur Kärntner Landtagswahl am 5. März vor allem auf das Klimathema.

Kärnten-Wahl: Kärntner Grüne konzentrieren sich auf Klimathema

"Wind, Sonne und Wasser schicken keine Rechnung", erklärte Voglauer, warum man sich weiterhin voll auf das Klimathema konzentriere. Mit dem Bau von Windrädern und Solaranlagen würde Wertschöpfung im Land bleiben, anstatt abzufließen, außerdem könnten Gemeinden an den Erträgen beteiligt werden. Im Kärntner Landtag habe der Klimaschutz derzeit keine Stimme, bekräftigte Voglauer. Das soll sich mit 5. März bei der Kärnten-Wahl ändern - als Wahlziel peilt die Spitzenkandidatin 25.000 Stimmen für die Grünen an, was einen deutlich abgesicherten Einzug in den Kärntner Landtag bedeuten würde.