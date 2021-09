©FF Spittal an der Drau

Die Freiwillige Feuerwehr barg den verletzten Motorradfahrer. ©FF Spittal an der Drau

Kärnten: Wiener Biker bei Sturz in Fluss geschleudert

Ein 68-jähriger Wiener ist am Freitagvormittag bei einem Motorradunfall bei Trebesing (Bezirk Spittal an der Drau) in den Lieserfluss geschleudert worden.

Laut Polizei war er als erster einer Motorradvierergruppe auf der Katschbergbundesstraße (B99) unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitschiene stieß und rund sieben Meter tief in den darunterliegenden Fluss stürzte.

Motorradfahrer drohte zu ertrinken

Er blieb schwer verletzt und mit dem Kopf im Wasser liegen. Ein nachfolgender Motorradfahrer und ein vorbeikommender Traktorfahrer stiegen sofort zum Verletzten ab, hoben ihn aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe. Die Feuerwehr Spittal an der Drau übernahm die Seilbergung, danach wurde der 68-Jährige ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.