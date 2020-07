Kärnten: Wiener (59) stürzte beim Schwammerlsuchen ab

Am Dienstagvormittag verunglückte ein 59-jähriger Urlauber aus Wien beim Schwammerlsuchen in Kärnten. Spaziergänger fanden ihn bewusstlos auf einer Fahrbahn.

Ein 59 Jahre alter Urlauber aus Wien ist am Dienstag kurz vor 9.00 Uhr am Mirnock nahe Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) beim Schwammerlsuchen abgestürzt.