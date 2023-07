Kärnten wieder von schweren Unwettern getroffen

Kärnten kommt einfach nicht zur Ruhe: Auch von Donnerstag auf Freitag zogen schwere Unwetter über das Bundesland, zahlreiche Feuerwehren standen erneut im Einsatz.

Sturm und Regen sorgten erneut für Einsätze in Kärnten

Am Ossiacher See retteten Wasserrettung und Feuerwehr in Not geratene Surfer und Menschen, die mit Booten unterwegs waren. In der Nacht kamen laufend Einsätze, auch wegen umgestürzter Bäume, hinzu.