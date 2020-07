Kärnten: Schlafende Hotelgäste von Fuchs gebissen

Von einem ungewöhnlichen Urlaubserlebnis in Kärnten können ein 51-jähriger Mann und ein zehnjähriger Bub erzählen: Ein Fuchs hat sich nachts in ihre Zimmer geschlichen und die dort schlafenden Gäste gebissen.

Ein Fuchs hat sich in der Nacht auf Montag in einem Hotel in Hermagor in zwei Zimmer geschlichen und die dort schlafenden Gäste gebissen.