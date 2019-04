Kärnten: Hund biss Kind (4) ins Gesicht

Am Samstag wurde ein vierjähriges Urlauberkind im Bezirk St. Veit/Glan von einem Hund ins Gesicht gebissen.

Ein Kind ist am Samstagabend in der Kärntner Gemeinde Eberstein (Bez. St. Veit/Glan) von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Das vierjährige deutsche Urlauberkind hatte sich auf dem Areal eines Hotels in einem unbeobachteten Moment während des Abendessens dem Hund genähert.