Kältetelefon der Caritas: 40 Freiwillige in Wien gesucht

Der Herbst hält in Wien bereits Einzug und auch der Winter lässt nicht mehr allzulange auch sich warten. Die Winterhilfe der Caitas sucht für das Kältetelefon freiwillige Helfer.

“Wir wollen uns bestmöglich auf die kommenden Wintermonate vorbereiten, damit auch in diesem Jahr kein Mensch auf Wiens Straßen erfrieren muss”, sagt Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien. “Wenn die Temperatur sinkt, steigt der Druck auf obdachlose Menschen. Das Caritas Kältetelefon hat sich als wichtiges Instrument etabliert, um Menschen auf der Straße in den Wintermonaten Unterstützung zukommen zu lassen – eine Hilfe, die nur dank dem Einsatz engagierter Freiwilliger möglich ist!”

Das Telefon wird 7 Tage die Woche besetzt sein, doch dafür werden noch rund 40 Helfer benötigt. Diese können ab November einmal in der Woche einige Stunden aushelfen. Gesucht werden Männer und Frauen, die Anfragen von PassantInnen per Telefon und Mail entgegennehmen und dokumentieren.

“Wir suchen für die Wintersaison 2018/2019 noch dringend empathische und selbstsichere Persönlichkeiten mit gutem Nervenkostüm, die uns am Kältetelefon unterstützen. Interessierte können zu unseren Infoabenden kommen und alles über die freiwillige Arbeit am Kältetelefon erfahren.” Es wird eine Einschulung in die Datenbank, Telefonanlage und in die Gesprächsführung geben und die Freiwilligen werden gezielt auf ihren Einsatz vorbereitet.