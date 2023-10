Kachelofen-Boom in Wien: 50 Prozent mehr Aufträge

Die Nachfrage nach klassischen Kachelöfen ist wieder gestiegen. Egal ob Restaurierung eines historischen Ofens, oder Bau eines neuen Kachelofens: Die Wiener Hafner freuen sich derzeit über eine Steigerung der Aufträge um 50 Prozent.

Jährlich kommen in Wien daher 600 neue Kachelöfen hinzu, teilte die Wirtschaftskammer Wien in einer Aussendung am Montag mit. Rund vier bis fünf Monate dauere es von der Anfrage bis zur Fertigstellung des Kachelofens, so Peter Kluhs, Innungsmeister der Wiener Hafner.