KAC testet gegen Vienna Capitals in "Comrie Memorial"

Das letzte Testspiel des KAC für die ICE-Eishockey-Liga am 13. September bei den Vienna Capitals wird als "Comrie Memorial" ausgetragen. Darauf haben sich die Vereine geeinigt.

Der Amerikaner Adam Comrie, Ex-Verteidiger des KAC, war im August in den USA bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen.

Das Match vor leeren Rängen wird per Videostream übertragen, die Einnahmen aus den "Pay per View"-Tickets gehen an die Comrie-Stiftung.