Auto als Rammbock: Juwelierdiebstahl in der Wiener Innenstadt

In der Nacht auf Montag kam es auf der Kärntnerstraße, in der Wiener Innenstadt, zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Die Täter nutzen ein Auto als Rammbock, konnten allerdings nach dem Diebstahl flüchten.

Am 7. Jänner 2019 gegen 03:40 Uhr wurde der Landesleitzentrale der Wiener Polizei ein Einbruch gemeldet. Auch ein Mitarbeiter der MA48 teilte der Polizei zeitgleich mit, dass er einen Einbruch auf der Kärntnerstraße beobachten konnte.