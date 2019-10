Juwelier bekam Diebesgut angeboten: Besitzer von gestohlenem Schmuck gesucht

Ein Juwelier in Tschechien bekam gestohlene Schmuckstücke angeboten. Sie könnten von Einbruchsdiebstählen in Österreich stammen. Besitzer werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Niederösterreich zu melden.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich sucht nach den Besitzern von Schmuckstücken, die einem Juwelier in Brünn (Tschechien) angeboten worden sind. Am Freitag wurden Fotos des mutmaßlichen Diebesguts veröffentlicht. Es könnte laut einer Aussendung von Einbruchs- bzw. Einschleichdiebstählen in Niederösterreich, Oberösterreich, in der Steiermark oder im Burgenland stammen.