Juwelen im Wert von 200.000 Euro gestohlen: Mutmaßlicher Dieb in Haft

In Mailand wurde ein von österreichischen Behörden gesuchter Mexikaner festgenommen. Er soll in Rom aus einem Zimmer Juwelen gestohlen haben.

Ein von den österreichischen Behörden gesuchter Mexikaner ist in Mailand festgenommen worden, weil er in Rom im Luxushotel Hassler aus einem Zimmer Juwelen im Wert von 200.000 Euro entwendet haben soll. Der 53-Jährige war bereits mit einem in Österreich erlassenen europäischem Haftbefehl gesucht worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Auch hier soll er Diebstähle begangen haben.

53-Jähriger gab an, Klimaanlage reparieren zu wollen

Am vergangenen Samstag stahl der Mexikaner 70.000 Euro in einem Luxushotel im Zentrum Mailands. Auch in diesem Fall gab er an, die Klimaanlage reparieren zu müssen. Bevor er verschwand, wurde er jedoch vom Personal erkannt und gefasst. Daraufhin stellte die Polizei fest, dass er auch für Diebstähle in Österreich verantwortlich gemacht wird. Der Mann mit falschem mexikanischem Pass hatte bereits ein Flugticket in seine Heimat in der Tasche.