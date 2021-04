Justizministerin will Bäume besser schützen

Bäume erhalten künftig einen besseren gesetzlichen Schutz, gab Justizministerin Alma Zadić (Grüne) am Samstag bekannt.

"Bei der Bekämpfung der Klimakrise zählt jeder Baum. Deshalb müssen wir alles daran setzen, Österreichs Baumbestand bestmöglich zu schützen." Eine Arbeitsgruppe zum Thema Baumhaftung soll "Lösungen entwickeln, damit in Zukunft Rechtssicherheit herrscht", sagte die Ressortchefin. Am Sonntag wird der Tag des Baumes (alljährlich am 25. April) begangen.