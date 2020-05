Justiz-Sektionschef Pilnacek erneut unter Kritik

Angesichts neu aufgetauchter E-Mails zum Eurofighter-Streit mit der WKStA steht Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek erneut unter Kritik. Seine Unabhängigkeit wird angezweifelt.

Stein des Anstoßes ist ein vom Nachrichtenmagazin "profil" per Vorabmeldung öffentlich gemachter Mailverkehr zwischen Pilnacek und dem Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, aus dem Juni 2019. Damals kochte der Konflikt um die Eurofighter-Ermittlungen hoch. Die WKStA warf den beiden den Wunsch nach Abwürgen des Verfahrens vor und zeigte sie - erfolglos - wegen Amtsmissbrauch an. WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda ging mit ihren Vorwürfen in einem ZiB2-Interview an die Öffentlichkeit.

Pilnacek habe Mails bereits gelöscht

Bleibt Pilnacek Sektionschef?

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl sah dadurch einen neuen, "nicht für möglich gehaltener Tiefpunkt in der österreichischen Rechts- und Justizgeschichte" erreicht, wie er am Samstag in einer Aussendung erklärte. Er erinnerte auch an den Angriff von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gegen die WKStA: "So manches erscheint da plötzlich in einem ganz neuen, anderen Licht und es erhärten sich einmal mehr Hinweise, dass es sich bei Christian Pilnacek um den Exekutor türkiser parteipolitischer Anliegen und Wünsche an die Justiz handelt, welche offensichtlich die ÖVP-Hierachie bis ganz hinauf zum Kanzler selbst geäußert und sogleich auch deren Umsetzung besprochen wird."