Just Married: Die Top 10 der schönsten Hochzeitsbilder 2018 stehen fest

Traumhafte Landschaften, eine Unterwasseraufnahme und hunderte Glühbirnen im Wald: Österreichs schönste Hochzeitsfotos aus dem Jahr 2018 wurden wieder prämiert.

Unter den ausgezeichneten Fotografien befinden sich Bilder von traumhaften Landschaften im steirischen Kumberg, am Wörthersee oder auf der Saualpe im Lavanttal sowie originelle Aufnahmen, wie beispielsweise ein Unterwasserbild oder eine Lichtinstallation mit über 100 Glühbirnen in einem Waldstück bei Wolfpassing in Niederöstereich.