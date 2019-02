Jus: WU Wien beschränkt Wirtschaftsrecht-Studium

Wer künftig in der WU Wien Wirtschaftsrecht studieren möchte, muss ein Aufnahmeverfahren über sich ergehen lassen. Auch bei der Uni Linz ist das Studium beschränkt.

Nicht nur beim “klassischen” Jus-Studium gehen die Universitäten unterschiedlich mit den neuen Möglichkeiten zur Platzbeschränkung um. Auch beim Wirtschaftsrecht gibt es keine einheitliche Regelung: An der Wirtschaftsuniversität (WU) ist der Zugang beschränkt, an der Uni Linz gibt es wie bei Jus ein “zweispuriges” Verfahren. An allen anderen Unis kommt keine Aufnahmeverfahren.