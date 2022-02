Juristenball 2022 in der Wiener Hofburg abgesagt

Der Juristenball 2022, der am 26. Februar in der Wiener Hofburg hätte stattfinden sollen, wird coronabedingt abgesagt.

Das teilte der Veranstalter am Sonntag mit. "Der Juristenverband als Veranstalter, sieht sich schweren Herzens dazu veranlasst, den für den 26. Februar 2022 geplanten Juristenball abzusagen. In Hinblick auf die aktuellen Fallzahlen, die völlige Unvorhersehbarkeit sowie die Maßnahmen des Gesetzgebers war die Durchführung eines traditionellen Wiener Balles, trotz größter Mühen, nicht möglich", heißt es in der Aussendung.