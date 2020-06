Juni-Bilanz: Kaum Sonne, dafür viel Regen

Laut ZAMG verlief der Juni über weite Strecken überdurchschnittlich nass und trüb. Im langjährigen Vergleich wird jedoch die enorme Klimaerwärmung sichtbar.

Der Juni war dieses Jahr überdurchschnittlich nass und trüb, aber trotzdem einer der wärmsten im langjährigen Vergleich. Am Datenvergleich zeige sich erneut deutlich die Klimaerwärmung, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) - auch wenn das dem subjektiven Empfinden widerspricht.

Klimaerwärmung zeigt sich im langjährigen Vergleich deutlich

Seit den 1990er-Jahren ist es in Österreich massiv wärmer geworden. "Ein heute etwas zu kühler Monat liegt deutlich über den Normalwerten vor einigen Jahrzehnten. Zum Beispiel war der Juni 2020 um 1,5 Grad wärmer als ein durchschnittlicher Juni im Zeitraum 1961 bis 1990", erläuterte Orlik. Die fünf wärmsten Juni-Monate der Messgeschichte stammen fast alle aus der jüngsten Vergangenheit, mit dem "Rekordhalter" von 2019 an der Spitze sowie den weiteren in 2003, 2017, 1811 und 2002.