Jungvogel aus Dachrinne in Niederösterreich gerettet

In Wiener Neustadt konnte am Donnerstag ein Jungvogel aus der Dachrinne gerettet werden. Aufmerksame Anrainer bemerkten den Vogel, der sich in einer verhängnisvollen Lage befand.

Donnerstagnachmittag wurde einem Jungvogel in Wiener Neustadt von aufmerksamen Anrainern das Leben gerettet. Sie hörten zufällig in einem Abfallrohr einer Dachrinne leises Vogelgezwitscher. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr. Die Feuerwehr baute das Abfallrohr auseinander und konnte so das Jungtier aus dem dunklen Loch retten.

Jungvogel konnte gerettet werden

Der Vogel dürfte von einem Nest oberhalb der Dachrinne gefallen sein und dann im Abfallrohr der Rinne gelandet sein. Nachdem das Tier sich einige Minuten erholt hatte, startete es gleich einige Flugversuche. Schließlich flatterte es davon und kam in einem benachbarten Garten unter.