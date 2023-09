Junges Trio schoss in Mistelbach mit Softgun aus Auto

Drei Jugendliche sollen in Mistelbach mit einer Softgun aus einem fahrenden Auto geschossen haben.

Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag am Rande des Mistelbacher Oktoberfests, bestätigte die Polizei am Dienstag einen Onlinebericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten"). Das Trio wurde vorläufig festgenommen und angezeigt.