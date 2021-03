Junges Pärchen in Wiener Stadtpark mit Waffe bedroht

Ein junges Pärchen wurde am Samstagabend im Wiener Stadtpark von zwei unbekannten Jugendlichen bedroht. Am Tag darauf konnte ein Zeuge einen Verdächtigen bei einem Einkaufszentrum identifizieren.

Ein 20-Jähriger und seine 17-jährige Freundin sind laut eigener Aussage am Samstagabend im Wiener Stadtpark mit zwei jungen Männern in einen Streit geraten. Einer der Männer habe dabei eine Faustfeuerwaffe gezogen und bedrohte die beiden Opfer. Die Tatverdächtigen seien danach zu Fuß geflüchtet. Eine Sofortfahndung nach den Tatverdächtigen verlief negativ.

Verdächtiger bei Einkaufszentrum wiedererkannt

Am nächsten Tag wurde ein 18- jähriger Österreicher von einem Zeugen in der Nähe des Einkaufzentrums Wien-Mitte wiedererkannt. Die Polizisten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen. Der Festgenommene zeigte sich teilgeständig. Nach weiteren Ermittlungen gelang es den Beamten noch am selben Abend den zweiten Tatverdächtigen in Wien-Simmering festzunehmen.