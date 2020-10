"Junger Wiener 2020": Weingut Cobenzl präsentiert ersten Wein der Saison

Das Weingut Cobenzl präsentiert den ersten Wein der Saison. Es handelt sich um den "Jungen Wiener 2020".

"Junger Wiener 2020" ab sofort erhältlich

Der Junge Wiener ist ab jetzt am Weingut Cobenzl, im Online-Shop und im Handel sowie in der Weingarten-Buschenschank "Genuss am Cobenzl" erhältlich.