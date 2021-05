Junge Waldohreulen verloren bei Baumschnitt ihr Nest

Bei einem Baumschnitt in Siegendorf haben drei kleine Waldohreulen ihr Nest verloren. Die Jungtiere wurden in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) gebracht.

In Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sind drei junge Waldohreulen, die bei einem Baumschnitt ihr Nest verloren haben, gerettet worden. Die Geschwister blieben bei den Schlägerungen unverletzt. Ihre Eltern waren aber nicht zu sehen, berichtete die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" am Dienstag. Die kleinen Eulen wurden deshalb in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) gebracht, wo sie von Ammeneltern aufgezogen werden.