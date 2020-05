Junge Waldohreule landete am Fensterbrett

In Laxenburg saß eine Waldohreule plötzlich auf dem Fensterbrett eines Wohnhauses, ein Muttertier war jedoch nicht in Sicht. Der kleine Vogel wird nun von einer Ammen-Mutter großgezogen.

Waldohreulenkind wird nun von Ammen-Mutter aufgezogen

Appell an Bevölkerung: Nicht jedes verlassene Tier braucht Hilfe

So auch oft im Falle von Eulen und Greifvögeln sowie den meisten heimischen Wildvögeln. Diese verlassen nach einiger Zeit, je nach Art unterschiedlich, das elterliche Nest und suchen sich danach einzeln einen Ort in Bodennähe, der sie vor Fressfeinden besser schützt. Dies nennt man auch "Ästlingsphase". Diese Tiere machen oft einen verlassenen Eindruck, sie werden jedoch auch in dieser Phase von ihren Elterntieren versorgt. Daher ist menschliche Unterstützung nur in besonderen Fällen nötig.