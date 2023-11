Junge Mutter stirbt nach Lippen-Aufspritzen: Witwer sieht Versagen in Wiener Krankenhaus

Eine 28-jährige Wienerin starb nachdem sie sich die Lippen aufspritzen ließ. Sie folgte einer Werbung einer Frau auf Instagram, die sich dort als Ärztin ausgab. Sie suchte mehrmals Krankenhäuser auf. Erst beim vierten Mal wurde sie stationär aufgenommen - doch bereits in der zweiten Nacht verstarb die junge Frau.

Die 28-Jährige ließ sich am 6. Oktober 2023 von einer Frau behandeln, die sich auf Instagram als Ärztin ausgab. Sie zahlte für die Spritze, mit der ihre Lippen vergrößert wurden, 180 Euro an die Frau, die seither untergetaucht ist und aus der Slowakei stammen dürfte.

Wienerin erst nach viertem Krankenhausbesuch stationär aufgenommen

Nach der Behandlung leidet die 28-Jährige an extremen Kopfschmerzen und sucht Hilfe in der Klinik Floridsdorf. Dort erhält sie Schmerzmittel. Später wendet sie sich an die Klinik Donaustadt, wo sie Antibiotika erhält. Anschließend wird die junge Mutter noch zwei Mal mit der Rettung in die Notaufnahme der Klinik Donaustadt gebracht. Trotz der Erstellung von Befunden kommt es zu keiner Diagnose. Sie wird stationär aufgenommen und verstirbt in der zweiten Nacht im Krankenhaus.