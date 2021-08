Junge Menschen liegen bei Mülltrennung hinter den Älteren

Österreicher unter 30 Jahren legen klar weniger Bereitschaft für Mülltrennung, richtige Batterie-Entsorgung und Vermeidung von Verpackungsmüll an den Tag als Menschen über 60 Jahren. Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) gibt unter Berufung auf eine Umfrage Einblick.

Während 91 Prozent der Älteren bei einer Umfrage angaben, ihren Abfall zu trennen, waren es nur 72 Prozent in der jüngeren Gruppe. 77 vs. 52 Prozent waren die Anteile bei Batterien und 60 vs. 47 Prozent bei Verpackungen, berichtete der VOEB.

VOEB-Präsidenten fordert Aufklärung über Mülltrennung

"Diesen Widerspruch erklären wir uns damit, dass die Mülltrennung vor rund 30 Jahren in Österreich eingeführt, damals massiv beworben und darüber diskutiert wurde - heute allerdings nicht mehr. Daher scheint sie für die ältere Generation selbstverständlich zu sein, nicht aber für die jüngere", erklärte sich VOEB-Präsidentin Gabriele Jüly diesen Gegensatz. Es brauche daher unbedingt eine zeitgemäße Aufklärung über Mülltrennung, um die junge Generation zu erreichen - am besten über Apps oder sozialen Medien und in mehreren Sprachen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Entsorgungsbetriebe.