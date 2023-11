Laut Angaben der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) sind ungefähr 119.000 Personen in Österreich als potenzielle Spender von Stammzellen registriert.

Da aber hierzulande jeden Tag im Schnitt drei Menschen an Blutkrebs erkranken und die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Spender zu finden, nur bei 1:500.000 liegt, braucht es mehr. Darauf macht das Rote Kreuz seit Mittwoch mit einem Kurzfilm zu dem Thema aufmerksam und wirbt um Freiwillige im Alter von 18 bis 35 Jahren .

Junge Erwachsene als Stammzellenspender gesucht

5-jähriges Jubiläum der Stammzellenspende

Anlass war auch das fünfjährige Jubiläum der Möglichkeit der Stammzellenspende beim Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK). Seither haben sich rund 60.000 potenzielle Spender registriert, mehr als 100 Stammzelltransplantationen wurden so ermöglicht, wurde betont. "Wir müssen uns da weiter verbessern", sagte ÖRK-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. Acht bis zehn Prozent der Patientinnen und Patienten, die Stammzellen von Spendern brauchen würden, bekommen keine.

"Es hilft, wenn es mehr Spender gibt"

"Es hilft, wenn es mehr Spender gibt", erläuterte auch Wolfgang Holter, Ärztlicher Direktor im St. Anna Kinderspital. Zuerst werde in der Familie geschaut, da sei die Wahrscheinlichkeit 1:4 einen passenden Spender zu finden, wenn man Geschwister hat. Aber auch in Familien mit vielen Geschwistern gebe es keine Garantie dafür. Danach führt die Suche in das rund 40 Millionen Menschen umfassende weltweite Stammzellenregister.