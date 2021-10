Jungbauernkalender 2022: Die feschesten Bauern Österreichs

Die feschesten Bäuerinnen und Bauern des Landes standen wieder für den traditionellen Jungbauernkalender vor der Kamera. Bei der Präsentation der 22. Auflage gaben sich zahlreiche prominente Gäste aus Politik und Society ein Stelldichein.

Exakt 21 fesche Jungbäuerinnen und Jungbauern aus den österreichischen Bundesländern und auch drei Models aus Deutschland sind in der 22. Auflage des legendären Jungbauernkalenders vertreten und präsentieren die schönsten Seiten der Landwirtschaft.

Jungbauernkalender 2022 stellt Models in den Mittelpunkt

Die Aufnahmen wurden dieses Jahr in der Steiermark gemacht und sind durchaus sehr gelungen. Davon konnten sich zahlreiche prominente Gäste aus Politik und Society wie etwa Dancing-Star Willi Gabalier, Sasa Schwarzjirg oder LK-Präsident Franz Titschenbacher bei der Präsentation des heurigen Kalenders beim Partner Hotel Grüne Au in Pöllau bei Hartberg überzeugen. Hier wurde in Einhaltung aller Corona-Maßnahmen der Kalender feierlich mittels eines Events und einem Rahmenprogramm präsentiert. Der leider erkrankte Baulöwe Richard Lugner war mittels Videobotschaft dabei.