Jungärzte: Ausbildung mit "schlechtem Gut" bewertet

Am Mittwoch wurde das Ergebnis der heurigen Ausbildungsevaluierung von der Ärztekammer präsentiert. Dabei schnitt die Ausbildung mit einem "schlechten Gut" ab.

Die Jungärzte beurteilen ihre Ausbildung nach dem Studium mit einem "schlechten Gut". Das ist das Ergebnis der heurigen Ausbildungsevaluierung, die die Ärztekammer am Mittwoch präsentierte. Vizepräsident Harald Mayer fordert für eine Verbesserung mehr Zeit für die Ausbildung. Die Forderung von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach einer Studienplätze-Verdoppelung lehnt er ab.

Bewertung nach Schulnotensystem: So fielen die Ergebnisse aus

Für die Evaluierung wurden alle Ärzte in Ausbildung online befragt. Für die neunmonatige Basisausbildung wurden 1.574 Bewertungen (Rücklaufquote 47 Prozent) herangezogen, für die allgemeinärztliche Ausbildung 2.349 Bewertungen (73 Prozent) und für die fachärztliche Ausbildung 1.943 Bewertungen (32 Prozent), erläuterte Studienautor Alois Alkin vom ärztlichen Qualitätszentrum.

Nach Schulnoten wurde die fachärztliche Ausbildung mit 2,30 bewertet, die Basisausbildung mit 2,37 und die allgemeinärztliche Ausbildung mit 2,45. Die Gesamtbewertungen schwanken in der Basisausbildung zwischen 1,20 und 3,22, in der allgemeinmedizinischen Ausbildung zwischen 1,00 und 4,25 sowie in der Facharztausbildung zwischen 1,00 und 4,40. Die Liste mit dem Abschneiden der einzelnen Abteilungen wird den Landesärztekammer zur Verfügung gestellt.