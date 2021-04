Julian H. im U-Ausschuss: Ibiza-Video sollte "Käuflichkeit in der Republik" aufzeigen

Die Befragung von Julian H., der das Ibiza-Video laut eigener Aussage geplant und inszeniert haben soll, brachte am Donnerstag nur wenig Erkenntnisse.

Julian H. wollte mit Ibiza-Video nur "Sittenbild" zeichnen

Warnung vor Falle: Informationen sollen aus "Kurz-Umfeld" stammen

Im Zuge der Befragung wurde auch reichlich die Gerüchteküche bedient. So berichtete H. über Kriminalbeamte, die sich an der Grenze der Legalität bewegten, Videos, die österreichische Politiker beim Drogenkonsum in Club-Hinterzimmern zeigten und weiteren Verstrickungen im Milieu. Auch Drohungen gegen ihn und Überwachungsmaßnahmen will er wahrgenommen haben. Den Brief vor der Veröffentlichung des Videos an die Präsidentschaftskanzlei bestätigte H., dies sei aufgrund des Misstrauens in andere Institutionen die "einzig relevante Stelle" gewesen, an die er sich hatte wenden können.