Juli-Statistik in Wien: Ein Drittel mehr Arbeitslose als 2019

Auch in Wien sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt deutlich zu spüren. So waren im Juli 153.174 Menschen beim AMS vorgemerkt - um ganze 40,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat 2019.

Hotellerie und Gastronomie in Wien stark von Arbeitslosigkeit betroffen

Besonders stark betroffen ist in der Bundeshauptstadt die Sparte Hotellerie und Gastronomie, wo die Zahl der Arbeitslosen um 86,6 Prozent anwuchs, teilte das AMS Wien am Montag per Aussendung mit. Am Bau waren es plus 44,7 Prozent, im Handel plus 37,1 Prozent und in der Warenproduktion plus 33,4 Prozent.